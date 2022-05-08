Второй за день высокий гость посетил Украину вслед за супругой Джо Байдена
Сильно пострадавший в ходе атак украинский город Ирпень посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщил городской председатель (мэр) Ирпеня Александр Маркушин. Визит канадского премьера стал вторым за день тайным визитом высокого иностранного представителя в Украину.
По словам Маркушина, Трюдо собственными глазами увидел «весь тот ужас», который произошёл в Ирпене.
«И, конечно, [премьер Канады] был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпинчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее», - написал мэр в соцсетях.
Маркушин поблагодарил Трюдо за поддержку и заверил, что сотрудничество двух стран продолжится.
Ранее стало известно, что украинский город Ужгород посетила первая леди США Джилл Байден. Как и в случае с канадским премьером, о её приезде заранее не сообщалось. В украине она встретилась с супругой Владимра Зеленского.