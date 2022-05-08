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Политика
Супруга Джо Байдена тайно посетила украинский город
8 мая, 2022 17:27
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CNN
Супруга президента США Джо Байдена Джилл посетила украинский город Ужгород. Визит прошел в обстановке секретности, без официального анонса. Первая леди США встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской. О визите сообщили украинские СМИ.
Сообщается что о приезде Джилл Байден не сообщалось в целях безопасности. Визит первой леди призван продемонстрировать поддержку Украине со стороны Вашингтона.
В ходе визита первые леди США и Украины посетили школу, где размещены беженцы из регионов, в которых идут бои.
По данным СМИ, сразу после встречи госпожа Байден покинула территорию Украины.
Позднее данные о поездке первой леди США в Украину подтвердил пресс-пул Белого дома.
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