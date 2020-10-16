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«Второй после Христа»: Дональд Трамп о своей популярности

Марьям Ибрагимова
16 октября, 2020 11:44
2 мин
Фото: oko-planet.su
Фото: oko-planet.su

Президент США Дональд Трамп считает себя второй по популярности личностью после Иисуса Христа. Эксцентричное высказывание обрушилось на жителей одного из самых религиозных штатов страны – Северной Каролины.

«На днях кто‑то сказал мне: «Ты самый знаменитый человек в мире». Я ответил: «Нет, не я». Тогда они спросили: «Кто же более знаменит?», «Иисус Христос», — ответил я», — рассказал он о предполагаемом разговоре с неназванным человеком, передает Independent.

Несмотря на то, что некоторые опросы показывают, что его предшественник Барак Обама и его жена Мишель Обама являются одними из самых популярных людей в Соединенных Штатах, г–н Трамп считает, что он занимает второе место в истории. При этом он подчеркнул, что не собирается соперничать с сыном божьим. Толпа одобрительно рассмеялась.

Реальный рейтинг президента внутри США не так высок. Данные, собранные FiveThirtyEight, показывают, что Трампа поддерживают лишь 42,7%.

Ранее сообщалось, что президент США вылечился от коронавируса.

темы
США
президент
популярность
Трамп
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