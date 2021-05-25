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Вторая страна в Европе перестала принимать самолеты из Беларуси. До 30 октября всё в «стопе»

Лилия Караева
25 мая, 2021 09:39
1 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 09:39
1 мин
Белавиа
Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress

Франция вслед за Великобританией отказалась принимать самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа». Решение принято ради безопасности пассажиров после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

О приостановке разрешений на полеты в Twitter сообщил министр-делегат по делам транспорта при Министерстве экологии Франции Жан-Батист Джеббари.

До этого стало известно, что французский авиаперевозчик Air France отказался от полетов над Беларусью.

В ответ на шаги Лондона и Парижа национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в эти города до 30 октября, сообщает Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.

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ТЕГИ
Беларусь
Франция
Белавиа
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