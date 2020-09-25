Всё больше стран отказываются признавать легитимность Александра Лукашенко

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Министерства иностранных дел Норвегии и Швеции заявили, что прошедшая инаугурация Александра Лукашенко не придает легитимности его фигуре.

Вместе с этим, замминистра иностранных дел Норвегии Эудун Халворсен написал в Twitter, что «Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией».

Глава МИД Швеции Анн Линде прокомментировала инаугурацию Лукашенко еще в день её проведения и отметила, что выборы не были «ни свободными, ни честными».

«Инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности как демократически избранного лидера», — цитирует дипломата «РБК».

Ранее признавать легитимность Александра Лукашенко уже отказались власти США, Дании, Латвии, Чехии, Германии, Литвы, Эстонии и Словакии. При этом Латвия, Литва и Эстония обнародовали санкционный список по Беларуси.