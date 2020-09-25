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Министерство иностранных дел Латвии опубликовало расширенный санкционный список по представителям белорусских властей. Список согласован с Литвой и Эстонией, в нем значится 101 человек. Ранее Латвия, Литва и Эстония уже ограничили въезд для Александра Лукашенко и еще 29 официальных лиц Беларуси.

Под санкции попали сотрудники министерств Беларуси, государственного телевидения, Верховного и Конституционного суда, ЦИК и других ведомств.

В том числе в санкционном списке значится пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, замруководителя Администрации президента Максим Рыженков, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, командир ОМОНа ГУВД по Минску Дмитрий Балаба и другие.

«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжается дискредитация демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждены уголовные дела, конфискуются носители данных», — цитирует заявление МИД Латвии TUT.BY.

Ранее Александр Лукашенко предложил губернатору Ленинградской области России Александру Дрозденко построить совместный морской порт.