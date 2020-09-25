Путин разрешил: Лукашенко предложил главе Ленобласти строить совместный порт
Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил губернатору Ленинградской области России Александру Дрозденко построить совместный морской порт.
Как сообщает госагентство республики БелТА, президент Беларуси уже обсуждал этот вопрос с главой России Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС.
«Он [Владимир Путин] загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил финансовое решение: все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем реализовать с вами этот совместный проект», —передает агентство слова Лукашенко.
В конце лета глава Беларуси заявил, что республика не будет более пользоваться портами балтийских стран в качестве ответных мер на санкции.