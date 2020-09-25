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Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил губернатору Ленинградской области России Александру Дрозденко построить совместный морской порт.

Как сообщает госагентство республики БелТА, президент Беларуси уже обсуждал этот вопрос с главой России Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС.

«Он [Владимир Путин] загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил финансовое решение: все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем реализовать с вами этот совместный проект», —передает агентство слова Лукашенко.

В конце лета глава Беларуси заявил, что республика не будет более пользоваться портами балтийских стран в качестве ответных мер на санкции.