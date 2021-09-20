Встречу Путина с Памфиловой и брифинг ЦИК об итогах выборов отложили
Запланированный на 14:00 брифинг Центральной избирательной комиссии, где планировалось оглашение итогов выборов в Госдуму восьмого созыва, отложили. Перед ним должна была пройти встреча президента России Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой, но она не состоялась.
На это обратило внимание издание Meduza* (СМИ является иноагентом). Встреча Путина с Памфиловой планировалась в полдень.
Выступление главы ЦИК все же состоялось, но позже. Памфилова объяснила, что не встретилась с президентом из-за трагедии в Перми.
На этот момент известно, что в Госдуме будет пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые Люди».
До сих пор не объявлены результаты онлайн-голосования в Москве. Глава московского штаба наблюдения за выборами Алексей Венедиктов сообщал, что они были переданы ЦИК ночью.
Путин также голосовал онлайн. Во время голосования на его часах стояла неправильная дата. Кремль объяснил странности.