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Политика

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина станет честью для лидера Австрии

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 16:40
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 16:40
1 мин
photonews.at/Georges Schneider v/Global Look Press
photonews.at/Georges Schneider v/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на возможную перспективу встречи лидеров США и России в Вене. По его словам, это будет «большая честь».

«Мы уже находимся в контакте с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно состоится. Есть несколько городов, которые в настоящее время имеют право на участие, и Вена - один из них», — приводит слова австрийского лидера издание «Известия».

Кроме того, в ходе своего выступления, канцлер осудил высказывания украинских дипломатов о наращивании ядерного потенциала. По его словам, атомные разработки ведут к снижению безопасности на земном шаре.

Напомним, ранее власти США высказались о готовности защищать интересы Японии, даже ценой применения ядерного оружия.

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Владимир Путин
Австрия
Джо Байден
Себастьян Курц
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