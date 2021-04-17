Встреча Джо Байдена и Владимира Путина станет честью для лидера Австрии

Политика

Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на возможную перспективу встречи лидеров США и России в Вене. По его словам, это будет «большая честь».

«Мы уже находимся в контакте с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно состоится. Есть несколько городов, которые в настоящее время имеют право на участие, и Вена - один из них», — приводит слова австрийского лидера издание «Известия».

Кроме того, в ходе своего выступления, канцлер осудил высказывания украинских дипломатов о наращивании ядерного потенциала. По его словам, атомные разработки ведут к снижению безопасности на земном шаре.

Напомним, ранее власти США высказались о готовности защищать интересы Японии, даже ценой применения ядерного оружия.