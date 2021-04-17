Американские ядерные боеголовки в XXI веке оказались на стороне Японии

Политика

В Белом доме заявили о готовности защищать Японию даже ценой применения ядерного оружия. Подобные выражения сердечной дружбы были опубликованы по итогам встречи американского президента Джо Байдена и премьера Японии Есихидэ Суги.

Военная поддержка Соединенных Штатов является условием имеющегося между двумя странами Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.

Как передает «Росбалт», договор также распространяется на острова Сенкаку, которые являются объектом спора с КНР.