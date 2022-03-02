Вслед за Европой своё небо для российских самолетов закрывают США
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о закрытии неба для российских самолетов, последовав примеру европейских стран.
О своем решении лидер государства сообщил накануне вечером, выступая в конгрессе. Он, к слову, так и сказал - что присоединяется к союзникам, принявшим соответствующее решение против РФ из-за начатой на Украине спецоперации.
Байден уточнил - ограничение коснется всех зарегистрированных в России самолетов, а также чартерных, передает ТАСС.
Напомним, кроме стран Европы, свое небо для России закрыла Канада. В ответ власти РФ действуют зеркальным образом. К текущему часы мы ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.
Ранее сообщалось, что за рубежом застряли 27 тысяч россиян, российские власти посоветовали им самостоятельно добираться до дома.