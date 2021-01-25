Политика

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в настоящее время в СИЗО. Он отметил, что Киев солидарен с протестующими гражданами РФ и разделяет их требование освободить политика.

Кроме того, по словам Кулебы, Навальный является врагом лидера России Владимира Путина, именно поэтому его и нужно выпустить на волю.

«Есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Он (Алексей Навальный – прим.ред.) является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал глава украинского МИД в эфире телеканала "Украина24".

Кроме того, он отметил, что если Навальный займет какое-то политическое место, ему придется извиниться за российскую агрессию в вопросе с Крымом.

Ранее МИД Украины обвинил СССР в Холокосте.