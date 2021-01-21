Политика

Курируемый Министерством иностранных дел Украины новоиспеченный сайт опубликовал на одной из страниц информацию о том, что советская власть виновна в устроенном нацистами Холокосте. В тексте представлена история становления и развития страны, а Россия неоднократно упоминается в негативном ключе.

Так, сообщается, что вплоть до 1991 года жители Украины были вынуждены жить под властью тоталитарного режима, из-за чего не могли полноценно чувствовать себя свободными гражданами.

«Это было тяжелое время со страшными трагедиями и вызовами – насильственной коллективизацией, геноцидом-Голодомором, великим террором, Холокостом, депортациями, ГУЛАГом, карательной психиатрией, советскими военными интервенциями, Чернобыльской катастрофой и другими событиями, которые унесли жизни миллионов украинцев», – говорится на сайте.

В заключение украинский МИД обвинил Россию в гибели 14 тысяч человек, а также заявил о том, что РФ ведет агрессивную войну против Киева.

Ранее сообщалось о том, что Украина обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма из-за поддержки самоправозглашенных ЛНР и ДНР. Возбуждено уголовное дело.