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МИД Украины обвинил СССР в Холокосте

Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 16:57
2 мин
Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 16:57
2 мин
Wikipedia
Wikipedia

Курируемый Министерством иностранных дел Украины новоиспеченный сайт опубликовал на одной из страниц информацию о том, что советская власть виновна в устроенном нацистами Холокосте. В тексте представлена история становления и развития страны, а Россия неоднократно упоминается в негативном ключе.

Так, сообщается, что вплоть до 1991 года жители Украины были вынуждены жить под властью тоталитарного режима, из-за чего не могли полноценно чувствовать себя свободными гражданами.

«Это было тяжелое время со страшными трагедиями и вызовами – насильственной коллективизацией, геноцидом-Голодомором, великим террором, Холокостом, депортациями, ГУЛАГом, карательной психиатрией, советскими военными интервенциями, Чернобыльской катастрофой и другими событиями, которые унесли жизни миллионов украинцев», – говорится на сайте.

В заключение украинский МИД обвинил Россию в гибели 14 тысяч человек, а также заявил о том, что РФ ведет агрессивную войну против Киева.

Ранее сообщалось о том, что Украина обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма из-за поддержки самоправозглашенных ЛНР и ДНР. Возбуждено уголовное дело.

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СССР
МИД Украины
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