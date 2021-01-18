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Украина обвинила Владимира Жириновского в финансировании терроризма. Возбуждено дело

Марьям Ибрагимова
18 января, 2021 15:53
1 мин
фото: Kremlin.ru
фото: Kremlin.ru

Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прокомментировал возбужденное против него уголовное дело на Украине.

«Процесс незаконный. Все, кто его начали и будут продолжать – это преступники, они совершают преступление», – цитирует политика РИА Новости.

Лидера российской партии обвиняют в сборе денег для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Уголовное дело возбудили и в отношении его коллег – первого замруководителя фракции ЛДПР Алексея Диденко, а также врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Киев подозревает их в «финансировании терроризма организованной группой или в особо крупном размере». Членам ЛДПР грозит до 12 лет лишения свободы.

Подготовительное заседание состоится уже завтра, 19 января.

Ранее сообщалось о том, что Жириновский поставил «крест» на политической карьере экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

темы
Украина
ДНР
ЛНР
Владимир Жириновский
уголовное дело
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