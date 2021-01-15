Владимир Жириновский поставил «крест» на политической карьере Сергея Фургала

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вряд ли вернется в политику. Тако мнение высказал лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

По словам Жириновского, не стоит рассчитывать на возвращение Фургала в политику, даже в случае снятия с него обвинений. Экс-губернатор сам не захочет повторения политической карьеры, пишет «РИА Новости».

Ранее Жириновский заявил, что к весне 2021 года число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигнет 100 миллионов.

Жириновский считает, что к пандемии коронавируса привели отсутствие жестких ограничений и продолжающееся авиасообщение между странами.