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Врач Трампа: заразившийся президент будет работать «без перебоев»

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 09:50
1 мин
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фото: Flickr

Лечащий врач президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, сообщил о его самочувствии.

По словам врача, президент и первая леди Меланья Трамп чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме до выздоровления, им будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь, пишет РБК.

«Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает», подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что Трамп и его жена Меланья заразились коронавирусом.

Трамп сообщил, что тест на наличие COVID -19 у него и его супруги дал положительный результат. «Мы немедленно приступим к соблюдению карантина и лечению. Мы преодолеем это вместе!» - написал он.

темы
США
общество
политика
Дональд Трамп
коронавирус
врач
1 мин
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