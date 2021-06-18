Впервые с 2016 года Владимир Путин наложил вето на одобренный парламентом закон
Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейков заветировал президент России Владимир Путин. В последний раз глава государства блокировал принятие решения в 2016 году.
Путин отклонил поправки, касающиеся введения ответственности за цитирование ложных сведений, уточняет РБК. Они предполагали, что в случае неустановления главного редактора издания ответственность понесут сотрудники СМИ.
Сейчас в России существует закон об ответственности СМИ за фейки. Он предполагает ответственность для редакции-первоисточника за распространение ложной информации, если на него сослались другие СМИ.
Авторами закона, который отклонил президент, являются два депутата «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко. Путин отправил документ на повторное рассмотрение.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил государственные СМИ в искажении реальности.