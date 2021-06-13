«Ложь и манипуляции»: Геннадий Зюганов обвинил государственные СМИ в искажении реальности
Российские СМИ искажают и приукрашивают реальность, а власти этим пользуются. Такое мнение высказал глава КПРФ и депутат Государственной Думы Геннадий Зюганов.
«Ложь и манипуляции - главные инструменты власти, начиная с 90-х гг.», - написал политик в своем telegram-канале.
В качестве примера Зюганов вспомнил о том, что ведущие государственные информационные агенстваничего не сообщали о его открытом письме президенту Владимиру Путину.
Политик рассказал, что провел по этому поводу большую пресс-конференцию, а информацию об этом разослал в ведущие СМИ страны, но реации на это не последовало. «Значит, эта правда им невыгодна. Значит, они не хотят исправлять ситуацию», - сделал вывод глава КПРФ.
Ранее Зюганов написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предупредил его о «падении страны в пропасть» и призвал изменить государственную политику. В Кремле ответили, что затронутые Зюгановым темы находятся на контроле у правительства, пишет URA.RU.