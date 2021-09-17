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Политика
Впервые премьер-министр России не пришел на избирательный участок
17 сентября, 2021 15:52
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Russian Government/via Globallookpress.com
Глава российского правительства Михаил Мишустин предпочел не посещать избирательный участок на выборах в Госдуму. Это первая в истории России ситуация, когда премьер-министр не пришел на участок.
Мишустин сделал выбор в пользу онлайн-голосования. Он проголосовал из рабочего кабинета.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал правительства.
По окончании процедуры Мишустин призвал россиян отдать свой голос: «Я свой выбор сделал, сделайте его и вы».
По словам премьера, в эти дни россияне определяют, «какой будет наша жизнь».
Утром 17 сентября на избирательном участке проголосовал министр обороны России Сергей Шойгу. Журналисты обратили внимание на обложку его паспорта с дореформенной орфографией.
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