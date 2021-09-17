Первым из путинской «пятерки» проголосовал Сергей Шойгу. Что в этом необычного?
Первым из путинского списка «Единой России» на выборах в Госдуму проголосовал министр обороны Сергей Шойгу. Он выбрал привычный способ голосования и лично явился на участок.
Шойгу голосовал на участке, оборудованном на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск в Кубинке. Telegram-канал RIA_Kremlinpool обратил внимание на обложку его паспорта. На ней написаны имя и должность. Интересно, что на именной обложке использована дореформенная русская орфография.
На голосовании Шойгу сказал, что участие в выборах - важная и ответственная задача. Он выразил желание, чтобы «такие дни становились больше праздничными». Об этом пишет ТАСС.
На выходе с участка Шойгу сфотографировался по просьбе детей, пришедших на участок с родителями. Одному министр подарил фуражку.
Выборы в Госдуму восьмого созыва продлятся три дня: 17, 18 и 19 сентября. В числе претендентов, предложенных президентом России Владимиром Путиным, кроме Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева.