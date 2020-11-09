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Возглавлявший ФАС с момента ее создания Игорь Артемьев покинет пост за негласную «компенсацию»

Лилия Караева
9 ноября, 2020 15:55
2 мин
Игорь Артемьев
Kremlin.ru

Источник, близкий к правительству России, и собеседник в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что занимавший пост с момента создания ведомства (с 2004 года) Игорь Артемьев уйдет с должности. В качестве компенсации ему предложат другой статусный пост.

Причины ухода неизвестны. Один из собеседников рассказал, что за пост главы ФАС идет серьезная борьба.

Как пишут «Открытые медиа», судьбу Артемьева решат уже после того, как утвердят перестановки в правительстве.

Артемьев возглавлял ФАС с момента упразднения антимонопольного комитета. За 16 лет было подготовлено 4 антимонопольных пакета законов и разработан пятый.

Он неоднократно заявлял о картелизации страны. ФАС отчитывалась о раскрытии картельных сговоров на торгах МВД и ФСБ, на аукционах Минобороны.

Ранее ФАС возбудила дело против «Почты России». Оно связано с тем, что организация при пересылке отправлений в труднодоступные регионы брала надбавку в размере 100% за услугу.

темы
ФАС
отставка
Игорь Артемьев
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