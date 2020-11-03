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«Почта России» попала под пристальное внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Надзорный орган обвиняет государственную компанию в нарушении Закона о защите конкуренции.

«Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», – отметила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева.

Еще в августе антимонопольщики отправили «Почте России» предупреждение о том, что необходимо убрать надбавки за доставку посылок в труднодоступные регионы, но организация проигнорировала данное требование.

В результате, в отношении «Почты России» возбудили дело. Комиссия ФАС рассмотрит его 17 ноября 2020 года.

К слову, государственная компания уже ответила на претензии надзорного органа, объяснив, что доставляет посылки и письма в любое место страны без использования государственного субсидирования доставки, сообщает РИА Новости.