Труднодоступные регионы страны страдают из-за «Почты России». ФАС возбудила дело
«Почта России» попала под пристальное внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Надзорный орган обвиняет государственную компанию в нарушении Закона о защите конкуренции.
«Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», – отметила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева.
Еще в августе антимонопольщики отправили «Почте России» предупреждение о том, что необходимо убрать надбавки за доставку посылок в труднодоступные регионы, но организация проигнорировала данное требование.
В результате, в отношении «Почты России» возбудили дело. Комиссия ФАС рассмотрит его 17 ноября 2020 года.
К слову, государственная компания уже ответила на претензии надзорного органа, объяснив, что доставляет посылки и письма в любое место страны без использования государственного субсидирования доставки, сообщает РИА Новости.