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Власти Дании, Латвии, Чехии, Германии, Литвы, Эстонии и Словакии отказались признавать легитимность тайно короновавшегося президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и свой статус главы государства», — написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. — «Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения».

«Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, когда организовал тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и честные выборы, то есть демократически избранный президент. Поддельные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, но в список санкций Евросоюза», — отреагировал глава МИД Дании Йеппе Кофод.

«Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня, не имеет легитимности руководить своей страной. Он ответственен за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия вместе с гражданами Беларуси», — отметил глава МИД Словакии Иван Корчок.