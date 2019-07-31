«Воровская нефть» из Сирии

Минобороны РФ обвинило американские частные военные компании в выкачивании энергетических ресурсов Сирии. Незаконная добыча нефти ведётся на месторождениях Конако, Эль-Омар и Танак. Такую информацию на брифинге для журналистов распространил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наёмников ЧВК превышает 3,5 тысячи человек», — сказал Рудской.

По сути, Соединённые Штаты ведут контрабандный бизнес, которым раньше занимались боевики ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ), считает спикер Генштаба. По его словам, полученные от торговли энергоресурсами средства направляются на содержание незаконных вооружённых формирований (НВФ), подкуп шейхов родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений.

Дележка сирийского пирога

Минобороны РФ регулярно обвиняет США в незаконных действиях в САР. С конца 2017 года, когда была разгромлена военная структура ДАИШ, Соединённые Штаты фактически контролируют часть севера и весь северо-восток Сирии. На этих территориях хозяйничают курдские отряды народной самообороны (Yekîneyên Parastina Gel, YPG). Они включены в организацию «Сирийские демократические силы» (СДС), созданную ранее по инициативе Пентагона.

Курды и «демократические» арабские формирования получают от Вашингтона оружие и боеприпасы. Но американцы — народ прагматичный и, судя по информации Генштаба ВС РФ, пытаются окупить расходы на содержание оппозиционных Башару Асаду группировок.

Правда, каким образом осуществляется незаконная торговля, в Минобороны не пояснили. Перечисленные Рудским месторождения находятся на территории, занятой YPG, которая граничит с Турцией и Ираком. Очевидно, что богатому нефтью Багдаду энергоресурсы САР не нужны (да и кому их потом продавать?)

Получается, что покупателем контрабандных полезных ископаемых является Турция. Напомним, что после удара по российскому бомбардировщику Су-24М Минобороны представило убедительные доказательства того, что Анкара покупает и транспортирует незаконно добытую в Сирии нефть.

Выступая в декабре 2015 года в здании на Фрунзенской набережной, тот же Сергей Рудской рассказывал о трёх маршрутах, которые использовали террористы для контрабанды нефти:

«Западный маршрут выходит к турецким портам Средиземного моря. Северный идет к нефтеперерабатывающему заводу «Батман» на территории Турции, а восточный — к крупной перевалочной базе в населённом пункте Джизре»

Контроль над бизнесом, как утверждало Минобороны РФ, осуществляли лично президент Турции Реджеп Эрдоган и его родственники. Данный факт предоставлялся как доказательство того, что Анкара является спонсором международного терроризма. «Блестящий семейный бизнес», — так охарактеризовал политику Эрдогана замминистра обороны (сейчас — посол РФ в США) Анатолий Антонов.

«Ни у кого на Западе не вызывает вопросов тот факт, что сын президента Турции является владельцем одной из крупнейших энергетических компаний, а зять назначен министром энергетики.!.. Ничего они не признают, даже если их лица будут вымазаны воровской нефтью… От рук турецких военных погибли наши боевые товарищи. Цинизм турецкого руководства безграничен. Посмотрите, что они делают! Залезли в другую страну и бессовестно её грабят», — заявил Антонов.

После бурного примирения во второй половине 2016 года военно-политическое руководство РФ уже не ругает Турцию и не выдвигает обвинения в пособничестве терроризму и разграблении сирийских природных богатств.

Столь радикальная смена риторики связана не только с политическими причинами. В ответ на «прощение» России Анкара значительно сократила объём помощи сирийским НВФ и помогла Дамаску и Москве почти бескровно освободить десятки населённых пунктов, включая Алеппо.

Также Турция пошла на определённые уступки в провинции Идлиб, куда были эвакуированы воевавшие с правительственными войсками мятежники. Однако турки дали понять, что не намерены полностью сдавать позиции в Сирии. Анкара продолжает поддерживать идлибских боевиков и, видимо, по-прежнему занимается контрабандой сирийской нефти, сотрудничая с американскими ЧВК.

Естественно, что в текущей политической ситуации, когда между Россией и Турцией вновь воцарилась «дружба», Генштаб ВС РФ не будет обвинять Анкару и семью Эрдогана, сосредоточившись исключительно на критике США

По этой причине на недавнем брифинге для журналистов Рудской не стал раскрывать детальную схему контрабандного бизнеса, как это он делал в конце 2015 года.

России нужны собственные ЧВК

Заявление Рудского о «плохих» американских ЧВК вскрывает ещё одну важную проблему, которую не смогла решить Россия в Сирии. Речь идёт о контроле над рядом крупных нефтяных месторождений и НПЗ в северо-восточной части арабской республики. С большой вероятностью Москва или отдельные российские бизнесмены рассчитывали на эти лакомые активы.

Например, большой резонанс получило уничтожение колонны сирийских войск и так называемой ЧВК «Вагнер» в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля 2018 года. По некоторым сведениям (официальная информация по инциденту отсутствует), целью атаки был захват нефтеперерабатывающего завода или неких месторождений, которые контролируют СДС.

Российско-сирийская группировка действовала на свой страх и риск без поддержки артиллерии и авиации. Американские войска и YPG восприняли попытку захвата как вероломную агрессию. По колоннам был нанесён мощный удар. Точное количество жертв неизвестно, но по сообщениям СМИ, погибли десятки сирийцев и россиян

Этот трагический инцидент и прозвучавшие со стороны Минобороны РФ обвинения в адрес американцев в очередной раз демонстрируют абсолютно ненормальную ситуацию с сфере ЧВК. В России частная военная деятельность по-прежнему является нелегальной. «Вагнер», который по слухам подконтролен «кремлёвскому повару» Пригожину, остаётся фактическим монополистом на этом теневом рынке.

В течение последних двух лет в России регулярно поднимается вопрос о легализации ЧВК, но воз и ныне там. Госдума признаёт подготовленные депутатами законопроекты сырыми и отправляет их на доработку. В итоге документы благополучно кладутся под сукно.

По сведениям источников «Русской Планеты», основной причиной пробуксовки закона о ЧВК является сопротивление военного руководства РФ, которое опасается перетока квалифицированных кадров в частные структуры

Кроме того, России не хватает профессионалов, которые могли бы грамотно интегрировать ЧВК в структуру Вооружённых сил.