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Политика

Воробьев: При реновации в Подмосковье условия жилья хуже не станут

Артем Денисов
30 апреля, 2021 01:26
2 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 01:26
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Программа реновации в Подмосковье позволит избавиться от ветхого жилья.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, процесс будет полностью открытым, с обязательным обсуждением с жителями. Глава региона напомнил, что московские власти, которые первыми начали реновацию, сначала столкнулись с полным неприятием со стороны жителей. Однако сегодня многие встали в очередь, чтобы их дом включили в программу.

«…Никто не собирается что-то там под столом делать. Наша задача — человеку обеспечивать перемены к лучшему. Это дурная история, когда ты говоришь одно, а делаешь другое», — сказал Воробьев.

По его словам, прежде всего с жителями Подмосковья будут разговаривать, и при выборе места для нового дома учитывать все нюансы и требования. Воробьев считает, что реновация — сложный, но правильный процесс, который позволит обновить безнадежно устаревший жилой фонд, сообщает телеканал «360».

В столице вторая волна реновации будет обширнее и масштабнее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, принятая три года назад программа реновации столице предусматривает переселение жителей города из старого жилья в новые дома, построенные за счет города.

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ТЕГИ
Реновация
Жилье
Подмосковье
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