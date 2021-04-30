Воробьев: При реновации в Подмосковье условия жилья хуже не станут

Политика

Программа реновации в Подмосковье позволит избавиться от ветхого жилья.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, процесс будет полностью открытым, с обязательным обсуждением с жителями. Глава региона напомнил, что московские власти, которые первыми начали реновацию, сначала столкнулись с полным неприятием со стороны жителей. Однако сегодня многие встали в очередь, чтобы их дом включили в программу.

«…Никто не собирается что-то там под столом делать. Наша задача — человеку обеспечивать перемены к лучшему. Это дурная история, когда ты говоришь одно, а делаешь другое», — сказал Воробьев.

По его словам, прежде всего с жителями Подмосковья будут разговаривать, и при выборе места для нового дома учитывать все нюансы и требования. Воробьев считает, что реновация — сложный, но правильный процесс, который позволит обновить безнадежно устаревший жилой фонд, сообщает телеканал «360».

В столице вторая волна реновации будет обширнее и масштабнее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, принятая три года назад программа реновации столице предусматривает переселение жителей города из старого жилья в новые дома, построенные за счет города.