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«Будет круче и больше». Собянин рассказал про вторую волну реновации в столице
11 апреля, 2021 09:47
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«Будет круче и больше». Собянин рассказал про вторую волну реновации в столице
В столице вторая волна реновации будет обширнее и масштабнее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна», - рассказал он.
Напомним, принятая три года назад программа реновации столице предусматривает переселение жителей города из старого жилья в новые дома, построенные за счет города. По этой программе уже сдали более 100 домов в столице площадью 1,3 миллиона квадратных метров, пишет РИА «Новости».
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