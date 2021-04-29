«Вопросы уже поставлены»: Мария Захарова потребовала от Европы объясниться

Политика

Страны Европы должны объяснить, каким образом они допустили политизацию расследований по взрывам на складах оружия в Болгарии и Чехии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«И сами страны, и объединения этих стран должны ответить на вопрос. Эти вопросы уже поставлены внутри этих стран. Эти вопросы, безусловно, требуют международной реакции», - заявила она.

Представитель МИД считает, что необходимо понимать, как именно осуществляется контроль за вооружениями в странах, в которых произошли инциденты. Также нужно выяснить как в этих государства соблюдаются международные обязательства, поскольку «они являются участниками большого количества соответствующих ограничительных соглашений».

«(Необходимо понимать – прим.) что произошло с этими вооружениями, складами, кто и как вел расследования и почему была допущена грубая политизация этих расследований», - приводит слова Захаровой «ТАСС».

Напомним, 28 апреля Болгария заявила, что подозревает четырех россиян в организации взрывов на оружейных складах. После обвинений болгарский МИД заявил о высылке их страны российского дипломата и попросил Россию помочь в расследовании инцидентов.