Россия ответила на просьбу о помощи от выславшей российских дипломатов страны

Политика

Москва рассмотрит возможность помочь в расследовании взрывов на оружейных складах в Болгарии если поступит соответствующий запрос от Софии. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее просьба о содействии в расследовании поступила от МИД Болгарии.

«В случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам они рассмотрят его в установленном порядке, согласно действующим двусторонним соглашениям на этот счет», - заявила Захарова.

Представитель ведомства добавила, что Москва в российско-болгарских отношениях исходила из «приоритета взаимодействия, сотрудничества, развития отношений в различных областях». Тем не менее, в свете последних событий, Россия ответит на недружественные действия.

«<…> Другое дело, что на действия, которые носят либо недружественный характер, либо враждебный характер, либо явно говорят о неправовом, неравноправном, неадекватном отношении к выстраиванию контактов и связей, на это мы даем ответ«, - приводит слова Захаровой «ТАСС».

Ранее сегодня, 29 апреля, Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ. Решение последовало вслед за сообщением о том, что ряд россиян подозревается в причастности к взрывам на болгарских оружейных складах. Подробнее читайте в нашем материале.