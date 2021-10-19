«Вопрос конкретный»: спикер Госдумы потребовал от главы ПФР объяснить строительство «дворцов»
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин потребовал от главы Пенсионного фонда России Андрея Кигима объяснить строительство «дворцов».
Напомним, ранее стало известно, что ПФР собирается продолжить строительство и реконструкцию 13 зданий. Стоимость работ достигает 2,698 миллиардов рублей. Это крайне возмутило члена фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Делягина. Он-то и задал Кигиму вопрос на заседании Госдумы о том, зачем в кризис украшать и без того роскошное здание Пенсионного фонда, обдирая при этом пожилых российских граждан.
Глава ПФР хотел тактично «слиться» с разговора, но Володин счел подобное поведение непозволительным.
«Вопрос звучал совершенно конкретный по поводу дворцов ПФР, вот и ответьте на эти вопросы. У вас что, деньги лишние, чтобы строить их или негде находиться?», - обратился председатель Госдумы к Кигиму, но тот промолчал, передает «Дума ТВ».
Ранее сообщалось о том, как и почему два миллиона россиян не получили положенную накопительную часть пенсии.