Вооружённое столкновение в Беларуси произойдёт из-за религии
В последнее время Запад «проникся» новым, более тонким способом воздействия на обстановку в Беларуси. Теперь под угрозой оказалось религиозное сознание жителей республики. По мнению кандидата философских наук, заведующего отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николая Щекина, из республики активно стараются сделать антирусский и антиправославный проект.
«Вероятность вооруженного столкновения остается достаточно высокой. Одним из таких поводов взрывной ситуации может стать религиозный фактор. Нам всем необходимо осознать, что религиозный и национальный мир - это главное условие суверенности и независимости Беларуси», —цитирует эксперта «БелТА».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что недоброжелатели собираются «сломать православие» в республике.