Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко заявил о попытках «сломать православие» в Беларуси
25 июня, 2021 12:36
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Жировичском монастыре заявил о том, что в республике собираются «сломать православие».
«Мы это наблюдаем в последнее время и с нашим патриархом мы недавно обсуждали эту тему — попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путём идут — объявление автокефалии. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство —межконфессиональной мир — сохранить в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко.
Выступление лидера РБ опубликовано в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
Лидер государства не стал уточнять, кто стоит за этими процессами и каким образом их можно остановить.
Ранее МИД Беларуси анонсировал ответные меры на санкции Евросоюза.
Вопрос по теме:
Как вы думаете, собирается ли кто-то «сломать православие» в Беларуси, как считает президент РБ Александр Лукашенко?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку