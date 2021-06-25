МИД Беларуси анонсировал ответные меры на санкции ЕС
В Министерстве иностранных дел Беларуси ответили на санкции, введённые Евросоюзом в отношении Республики.
«В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли. Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью», — говорится в заявлении ведомства.
В РБ убеждены, что принятые рядом стран ограничительные меры после экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске и задержания оппозиционеров, связаны с желанием медленно «задушить» белорусов.
«Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа. Беларусь не собирается молча за этим наблюдать», — заключили в МИД.
Напомним, ранее Евросоюз официально принял экономические секторальные санкции против Беларуси, президент РБ Александр Лукашенко на этом фоне заговорил о введении военного положения.