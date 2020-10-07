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Вооруженные силы Азербайджана опять обстреливаю Степанакерт

Дмитрий Байков
7 октября, 2020 09:41
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фото: Flickr

Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта. Об этом сегодня заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян отметил, что ведется обстрел и других населенных пунктов республики. Также он сообщил об отражении атаки азербайджанских войск на юге Карабаха, сообщает телеграм-канал «Mash».

Армения готова пойти на уступки, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Армения пойдет на такой шаг при условии, что к ответным уступкам готов и Азербайджан. Он также подчеркнул, что уступки должны быть «соразмерными».

темы
война
Армения
Азербайджан
обстрел
Нагорный Карабах
Степанакерт
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