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Политика
Вячеслав Володин фразой «мы успели» объяснил начало военной операции на Украине именно сейчас
3 марта, 2022 11:21
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Журналист «России-24» обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, «как к человеку, который владеет большей информацией». У политика спросили, почему военная операция России на Украине началась только сейчас и что указывало на ее необходимость.
На это Володин сказал: «Потому что если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины».
Володин отметил, что «мы успели». Он отметил, что тем самым Россия «спасла сотни тысяч жизней».
Фрагмент интервью показал Telegram-канал Пул №3.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники вне официальных заявлений нецензурно выражаются о спецоперации и последующих за ней санкциях.
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