Высокопоставленные чиновники в России ограничились ненормативной лексикой для описания нынешней ситуации
Высокопоставленные чиновники прокомментировали нынешнюю ситуацию в России после начала военной операции. Вне официальных заявлений они ограничились ненормативной лексикой.
Члены правительства и главы компаний не были готовы ни к решению президента, ни к последующим за ним жестким санкциям.
Отмечается, что кабмин готовился к ограничениям, но связанным с признанием ЛНР и ДНР. Самой тяжелой мерой считали отключение от SWIFT - такой сценарий не стал бы неожиданностью, крупные компании проводили стресс-тесты.
Никто не просчитывал эффекта от ухода из России едва ли не всех западных компаний, говорят собеседники «Агентства» (издание включено в реестр иностранных агентов).
«Это ****** (катастрофа — прим.)», — сказал источник в правительстве. «Все в **** (шоке — прим.)», — заявил близкий к администрации президента собеседник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на какую реакцию Запада рассчитывала Россия, начиная военную операцию.