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Политика
Кремлевский чиновник раскрыл, какую зарубежную реакцию ожидала Россия в ответ на военную операцию
2 марта, 2022 14:10
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Кремле заявили, что просчитывали зарубежную реакцию на военную операцию на Украине. Напомним, в ответ на действия России Запад стал вводить жесткие санкции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ожидала как самую легкую реакцию, так и самую серьезную.
«Москва просчитывала разный градус реакций - от самых легких до самых жестких», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит телеканал «Звезда».
Ранее российские военные отчитались о взятии Херсона. Россия вывела из строя киевскую телебашню.
Напомним, военная операция идет седьмой день - с 24 февраля. Россия и Украина садились за стол переговоров, но пока итогов никаких. На 2 марта назначен второй раунд переговоров.
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