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Политика
Кремль уточнил дату второй встречи Владимира Мединского с украинскими переговорщиками
2 марта, 2022 12:58
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что второй раунд переговоров будет. Переговорщики с российской стороны прибудут на место вечером 2 марта.
«Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», - заявил кремлевский чиновник. Его слова приводит Telegram-канал Вы слушали маяк.
Известно, что делегацию возглавит экс-министр культуры Владимир Мединский.
Всю остальную информацию Песков отнес к противоречивой.
Ранее сообщалось, что переговоры могут состояться ближе к концу недели. Встречу 2 марта называли маловероятной.
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