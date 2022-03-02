Переговоры России и Украины перенеслись. Новая «дата»
Второй раунд переговоров России и Украины может состояться ближе к концу недели. Ранее сообщалось, что они пройдут 2 марта.
О новой «дате» сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, Украина не дала утвердительного ответа о готовности встречаться с представителями РФ.
Если киевские власти сегодня-завтра дадут согласие, то встреча может пройти в пятницу. Это наиболее реалистичные сроки, считает собеседник.
Кроме того, украинской делегации с учетом логистики потребуется время, чтобы прибыть в Беларусь. Проведение встречи 2 марта он назвал маловероятным.
Ранее стало известно потенциальное место для переговоров России и Украины.
UPD: Источник РИА Новости сообщил, что переговоры обязательно состоятся, но время еще не определено. Он допускает, что это может быть сегодняшний вечер.