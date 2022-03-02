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Политика
Названо потенциальное место для вторых переговоров России и Украины. Время и составы делегаций неизвестны
2 марта, 2022 09:47
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Chernobylguide.com
Дипломатические источники называли 2 марта датой второго раунда переговоров России и Украины. К этому часу известно лишь потенциальное место встречи делегаций - точного времени переговоров нет. Составы делегаций с обеих сторон пока держатся в тайне.
Как пишет Sputnik Беларусь, российско-украинские переговоры могут пройти в районе Беловежской пущи.
Напомним, первые переговоры состоялись 28 февраля. Точное место не раскрывалось, но журналисты узнали, что встреча прошла в «домике рыбака» на реке Припять.
Общение украинской и российской сторон длилось пять часов с двумя перерывами.
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