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Политика
Переговоры России и Украины начались. Точное место проведения не называют
28 февраля, 2022 13:24
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Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com
Белорусский телеканал ОНТ объявил о начале переговоров России и Украины. Они проходят на берегу реки Припять - недалеко от украинской границы.
Точное место не называется - это сделано из соображений безопасности.
Ранее Киев назвал два требования к России. Кремль отказался озвучивать запросные позиции, но объяснил выбор экс-министра культуры Владимира Мединского в качестве переговорщика.
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