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Политика
Почему Путин выбрал Мединского для переговоров с украинской стороной и какие требования у России
28 февраля, 2022 13:10
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Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор экс-министра культуры Владимира Мединского на переговоры с украинской стороной. Кремлевского чиновника спросили о требованиях России к Украине. Напомним, киевские власти озвучили свои запросные позиции перед переговорами.
Песков заявил, что президент выбрал Мединского, так как он имеет определенные деловые качества и глубочайшую экспертизу. Об этом пишет Telegram-канал Ria_Kremlinpool.
На вопрос, какие запросные позиции у России, Песков не ответил.
«Переговоры должны идти в тишине», - сказал пресс-секретарь. Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».
Ранее украинская сторона заявила, что потребует на переговорах прекращения огня и выводы российских войск из страны.
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