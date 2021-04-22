Война высылок: Словакия предприняла резкие действия против России в поддержку Чехии

Политика

Словакия в поддержку Чехии объявила о высылке российских дипломатов. Страну должны покинуть три сотрудника дипмиссии.

Об этом сообщил премьер Словакии Эдуард Хегер. На то, чтобы покинуть страну, дипломатам дали семь дней.

Министр обороны страны Ярослав Надь объяснил, что деятельность объявленных персонами нон грата россиян вышла «далеко за рамки обычных правил международной дипломатии». Его цитирует телекомпания RTVS.

Ранее Чехия и Россия выслали 18 и 20 дипломатов соответственно. Дипломатический скандал возник из-за якобы причастности России к взрывам на складах в 2014 году.

Сегодня чешская сторона выслала еще 70 сотрудников российского посольства.