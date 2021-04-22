Россия и Чехия в шаге до окончательного разрыва отношений: состоится еще одна высылка дипломатов

Политика

Чехия объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства в Праге. Тем самым она приравняла его к числу сотрудников дипмиссии в Москве.

О принятых мерах сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Чешскую столицу могут покинуть 22 дипломата и 48 техслужащих. Точное число неизвестно.

«Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения», - сказал Кулганек. Его цитирует РИА Новости.

Накануне Чехия просила вернуть своих дипломатов в Москву. В противном случае страна обещала сократить состав посольства.

В посольстве РФ в Праге 27 дипломатов и 67 техслужащих. В посольстве Чехии в Москве 5 и 19 соответственно.

На прошлой неделе Прага выслала 18 сотрудников посольства в связи с предполагаемой причастностью России к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию «маразмом».