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Командир армии в Нагорном Карабахе (Республика Арцах) Карен Джалавян отказался покидать позиции, которые должны быть переданы Азербайджану по трехстороннему соглашению. Вместе с карабахским командиром осталась часть солдат.

Об этом сообщил Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источники на передовой. Джалавян с позывным «Кьеха» не удерживал подчиненных насильно, но некоторые остались с ним.

Ранее сообщалось, что жители республики покидают и сжигают дома, уничтожают магазины и постройки перед передачей территорий Азербайджану.

9 ноября Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий, по которому Баку переходят Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. По условиям договора, Россия вводит в регион своих миротворцев.