Военное присутствие России на Украине побудило Международный уголовный суд в Гааге начать расследование
Военное присутствие России на Украине побудило Международный уголовный суд в Гааге «как можно скорее» начать расследование нарушений. Об этом заявил главный прокурор суда Карим Хан.
Его заявление опубликовано на сайте МУС. Хан полагает, что военные преступления и преступления против человечности совершались на Украине с конца 2013 года. Хан допускает, что новые нарушения могли быть совершены любой стороной конфликта.
В данный момент его команда изучает возможность сбора улик. Следующий шаг - запрос разрешения на начало расследования.
МУС имеет полномочия судить физических лиц, а не государства. Его компетенция - привлекать к ответственности за военные преступления, геноцид, преступления против человечности.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский подал иск в суд против российских властей. Он просил привлечь Москву к ответственности за военную операцию на украинской территории.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями были освобождение Донбасса, денацификация и полное разоружение страны.
28 февраля Украина и Россия провели переговоры в Беларуси. Киевские власти выдвигали два условия - прекращение огня и вывод российских войск из Украины. Зеленский оценил прошедшую встречу.