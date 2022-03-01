Владимир Зеленский оценил прошедшие с Россией переговоры и назвал условие проведения второй встречи
Украинский президент Владимир Зеленский оценил прошедшие в Беларуси переговоры с Россией. Итоги показались ему пессимистичными.
Своё новое видеообращение Зеленский начал с того, что РФ обстреляла Харьков, а это самое настоящее военное преступление. Глава государства пригрозил Москве международным трибуналом и призвал уничтожать «вооружённое ракетами зло» экономически.
Насчёт переговоров: пока добиться нужного для каждой страны результата никому не удалось. Россия выставила свои требования, выполнение которых приведёт к окончанию спецоперации, Украина, соответственно, выкатила свои. Зеленский уточнил, что теперь нужно готовиться ко второму этапу переговоров.
Он подчеркнул — продуктивно удастся провести встречу только в том случае, если бомбардировки и обстрел украинских городов будут поставлены на стоп.
Ранее сообщалось о том, как российская сторона оценила переговоры с Украиной. Стало известно, где пройдет второй этап попытки поставить точку в конфликте.