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Политика
Россия дала первый комментарий после пяти часов переговоров с Украиной
28 февраля, 2022 19:35
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Youtube / RT на русском
В ходе переговоров делегаций РФ и Украины стороны нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
По его словам, второй раунд переговоров пройдёт на границе Беларуси и Польши. Встреча должна состояться в ближайшие дни.
Ранее комментарий после переговоров дала украинская сторона.
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