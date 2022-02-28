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Политика
Стал известен первый комментарий после переговоров делегаций РФ и Украины
28 февраля, 2022 19:25
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Youtube / Информационное агентство БелТА
Переговоры между Украиной и Россией по ситуации с военизированным конфликтом завершились, это был первый раунд. Об этом заявил представитель украинской делегации, советник президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, стороны обсуждали вопрос прекращения огня. Сейчас стороны вернутся в столицы для консультаций, после чего должен состояться второй раунд переговоров.
Подоляк также отметил, что между представителями РФ и Украины наметился ряд приоритетных тем, по ним даже наметились определённые решения.
Ожидается, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшее время.
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