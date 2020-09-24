Военный врач: Алексея Навального могли отравить ядом для клопов и тараканов

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Отравление Алексея Навального «Новичком» маловероятно. При воздействии такого сильного яда так быстро восстановиться просто невозможно, заявил военный врач Владимир Хорошев.

По словам военного специалиста, блогера могли отравить самым обычным ядом, например, отравой для клопов и тараканов. Зная, что такие отравляющие вещества сильнее действуют на фоне алкоголя, его могли и подпоить.

Ситуация с Навальным больше похожа на театральную постановку и, возможно, главный герой сценарий не читал. Одной из возможных отравительниц блогера может быть его коллега по ФБК (признан иноагентом) Мария Певчих. Она сопровождала его в поездке, а также оперативно вывезла «улики» из России, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что Навальный не может находится в берлинской клинике «Шарите». Такое заявление сделал, специально посетивший медучреждение журналист Александр Сосновский.