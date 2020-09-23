«Шарите» или не «Шарите»: к нахождению Навального в клинике появились вопросы

фото: Flickr

Алексей Навальный не может находится в берлинской клинике «Шарите». Такое заявление сделал, специально посетивший медучреждение журналист Александр Сосновский.

Журналист усомнился в лечении Навального в берлинской клинике после опубликованной фотографии блогера с женой на балконе. Сосновского, хорошо знакомого с архитектурой Берлина, в первую очередь удивил городской ландшафт, на фоне которого сделано фото. Он отметил, что в здании «Шарите», находящегося в центральной части города, нет балконов с подобным видом.

Также у журналиста возникли вопросы к банке с окурками на балконе Навального, которую видно на фото. Сосновский считает, что подобный предмет не может находиться в элитном медучреждении Германии с пациентами такого уровня. Но, если все же допустить, что эти сигареты выкурил сам блогер, тогда к его «отравлению» возникает еще больше вопросов.

Журналист, чтобы лично удостовериться в своих убеждениях, решил отправиться к самой клинике и обойти ее со всех сторон. Сосновского насторожило полное отсутствие журналистов и охраны рядом со зданием, пишет «Экономика сегодня».

Алексей Навальный однозначно вернётся в Россию, как только у него будет возможность, так как иначе он потеряет свою аудиторию. Об этом в интервью «Русской планете» рассказал директор консалтингового агентства NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов.